Чон Гён Ду поздравил бойцов контингента «Чхонхэ» с десятилетием

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15 февраля министр обороны РК Чон Гён Ду посетил южнокорейский военный контингент «Чхонхэ», которому исполнилось 10 лет, и специальный отряд «Акх», несущий службу в ОАЭ. Об этом 16 февраля сообщили в министерстве обороны. Чон Гён Ду сопровождали заместитель министра обороны ОАЭ Матар Салим Али Аль-Дахери и другие представители местного военного ведомства. Контингент «Чхонхэ» на эсминце «Чхвэ Ён» несёт службу в Аденском заливе для конвоирования судов в районе сомалийского побережья. В настоящий момент он находится в порту Зайед в Абу-Даби для участия в Международной конференции и выставке оборонной промышленности IDEX. Министр поднялся на борт эсминца «Чхве Ён», поздравив бойцов «Чхонхэ» с 10-летним юбилеем. На торжественной церемонии присутствовали около 150 человек, в том числе представители местной корейской диаспоры, посол РК Пак Кан Хо, представители ВМС Франции, Италии, Бахрейна, принимающие участие в выставке. Чон Гён Ду отметил вклад «Чхонхэ» в обеспечение безопасности в Аденском заливе, заявив, что контингент и дальше будет выполнять свою важную миссию в составе Командования сил коалиции в регионе.