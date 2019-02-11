Глава секретариата госсовета КНДР Ким Чхан Сон осмотрел промышленные объекты Вьетнама

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Глава секретариата госсовета КНДР Ким Чхан Сон 17 февраля завершил визит в Ханой, где проводится подготовка ко второму американо-северокорейскому саммиту. В составе рабочей группы он побывал в провинции Бакнинь на севере Вьетнама, где в течение восьми часов осматривал заводы иностранных компаний, в том числе, завод по производству смартфонов Samsung Electronics. Как полагают, северокорейский лидер Ким Чон Ын может посетить данную провинцию в ходе предстоящего визита во Вьетнам. Кроме того, Ким Чхан Сон посетил провинцию Лангшон, в которой расположен крупный железнодорожный узел, и бухту Халонг Бэй, известную туристическую достопримечательность. Ранее сообщалось, что 25 февраля, за два дня до начала американо-северокорейского саммита, Ким Чон Ын посетит Вьетнам с государственным визитом. Вьетнамские власти решили разместить международный пресс-центр во Дворце культуры и дружбы. Вьетнамское правительство потребовало от местных СМИ воздержаться от освещения деятельности северокорейской рабочей группы, проявляя повышенное внимание вопросам безопасности.