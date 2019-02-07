Рабочие переговоры между КНДР и США могут состояться на этой неделе

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На этой неделе состоятся рабочие переговоры представителей КНДР и США, в ходе которых будут обсуждаться темы и протокол предстоящего саммита. Источник во Вьетнаме ещё 16 февраля сообщил о том, что представители США посетят Ханой на этой неделе. 13 февраля в интервью CBS госсекретарь США Майкл Помпео заявил, что над подготовкой саммита в Ханое работают две команды, одна из которых в скором времени отправится в Азию. В этой связи предполагается, что, если на этой неделе в Ханой прибудет спецпредставитель госсовета КНДР по американским вопросам Ким Хёк Чхоль, то там состоится вторая рабочая встреча по вопросам денуклеаризации Севера и ответным мерам со стороны США. Первая встреча, состоявшаяся 6-8 февраля в Пхеньяне, носила характер «ориентировочной». Поэтому на этот раз ожидается, что стороны проведут более детальное обсуждение.