Министры обороны РК и ОАЭ обсудили вопросы сотрудничества

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Как сообщили в воскресенье в южнокорейском военном ведомстве, накануне в Абу-Даби состоялась встреча министров обороны РК и Объединённых Арабских Эмиратов Чон Гён Ду и Мохаммеда бин Ахмеда Аль Боварди. Министры договорились активизировать обмены военными кадрами и укреплять сотрудничество в таких областях как боевая подготовка, реагирование на киберугрозы и оборонная промышленность. Чон Гён Ду призвал своего коллегу поддержать усилия Сеула, направленные на полную денуклеаризацию Корейского полуострова и установление прочного мира в регионе. Чон Гён Ду выразил надежду на дальнейшее развитие двусторонних отношений. Мохаммед бин Ахмед Аль Боварди отметил, что первый визит министра обороны РК в ОАЭ станет толчком к активизации обменов. Он отметил вклад специального отряда «Акх», несущего службу в ОАЭ, в поддержание безопасности. Чон Гён Ду познакомил своего коллегу с усилиями Сеула по налаживанию мира и достижению денуклеаризации на Корейском полуострове, призвав ОАЭ оказать посильную поддержку. Глава южнокорейского оборонного ведомства участвует в Международной оборонной выставке IDEX-2019, которая проходит в Абу-Даби с 17 по 21 февраля.