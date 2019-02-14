Мэрия Сеула работает над планом совместного проведения Олимпиады Югом и Севером

Мэрия Сеула планирует превратить совместную с Пхеньяном летнюю Олимпиаду 2032 года в «мирное пространство». В этом месяце, возможно, появятся очертания проекта по проведению спортивных олимпийских соревнований в демилитаризованной зоне, являющейся символом противостояния двух Корей, а также по подготовке условий, при которых спортсмены смогут беспрепятственно передвигаться между Сеулом и Пхеньяном для участия в соревнованиях. По данным столичной мэрии, представленным 17 февраля, предполагается, что Юг и Север совместно проведут соревнования по пяти из 33-х олимпийских видов спорта, а соревнования по десяти видам КНДР проведёт самостоятельно. Таким образом, южнокорейская сторона проведёт соревнования по 18 видам спорта. Продвигается проект, согласно которому марафон, триатлон и велогонки будут проходить в демилитаризованной зоне или по дорогам, которые будут построены между Югом и Севером.