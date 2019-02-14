Спикер Национального собрания РК вернулся из поездки в США

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17 февраля спикер Национального собрания Мун Хи Сан вернулся на родину, завершив визит в США, где встретился с представителями Конгресса. Стороны подтвердили поддержку ценности союза двух стран, обсудив план сотрудничества в деле денуклеаризации. На встрече с журналистами перед возвращением на родину Мун Хи Сан заявил, что почувствовал большие положительные перемены в американском обществе в отношении КНДР. Он выразил надежду на активизацию контактов между представителями парламентов двух стран, что, по его мнению, скажется на укреплении союза Сеула и Вашингтона. Южнокорейская делегация встречалась с первым заместителем госсекретаря США Джоном Салливаном, спецпредставителем госдепартамента США по северокорейским вопросам Стивеном Бигэном, спикером Палаты представителей Нэнси Пелоси.