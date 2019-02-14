РК и КНР проводят фотовыставку на тему туризма

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18 февраля в Китайском культурном центре в Сеуле открылась фотовыставка на тему туризма, которую совместно проводят столичная мэрия и посольство Китая в РК. На выставке представлены 60 фотографий, отобранных по результатам конкурса среди снимков, сделанных южнокорейскими и китайскими туристами в ходе посещения обеих стран. 30 фотографий сделаны китайскими туристами и столько же южнокорейскими. В мэрии выразили надежду на то, что таким образом удастся активизировать туристический обмен и обозначить единство культур в праздновании Нового года по лунному календарю.