РК может укрепить свои позиции на рынках стран АСЕАН

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Торговое противостояние США и Китая может положительно сказаться на экономическом сотрудничестве РК со странами АСЕАН и Ассоциации государств Юго-Восточной Азии. Об этом говорится в обзоре экономической ситуации за рубежом, представленном 17 февраля Банком Кореи. В нём отмечается, что усиление стратегии Китая по ориентированию экономики на внутренний рынок приведёт к застою в партнёрских отношениях с АСЕАН и улучшению экономического сотрудничества с РК и Японией. Страны АСЕАН демонстрируют быстрые темпы роста экспорта и импорта, и в этой связи РК и Япония имеют шанс укрепить свои позиции на их рынках.