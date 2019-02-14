Фильм «Экстремальная работа» стал вторым по популярности в истории корейского кинематографа

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Фильм «Экстремальная работа» режиссёра Ли Бён Хона занял второе место среди самых популярных фильмов в истории корейского кинематографа. По данным Корейского комитета развития кинематографии, 16-17 февраля картину посмотрели 750 тыс. человек. Общий накопленный показатель за 26 дней проката составил 14 млн 536 тыс. человек. «Экстремальная работа» по количеству просмотров уступает лишь фильму «Битва при Мёнряне» - 17 млн 610 тыс. зрителей. Фильм «Вместе с богами: последние 49 дней» опустился на третью позицию.