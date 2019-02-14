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Корея: Юг-Север

В межкорейских отношениях наблюдается некоторое затишье

Write: 2019-02-18 14:15:26Update: 2019-02-18 14:33:23

В межкорейских отношениях наблюдается некоторое затишье

Photo : YONHAP News

Темпы реализации межкорейских проектов снизились в связи с подготовкой ко второму саммиту между КНДР и США. Об этом сообщил 18 февраля на брифинге представитель министерства по делам воссоединения РК Пэк Тхэ Хён. По его словам, в ближайшее время Юг и Север продолжат тесное сотрудничество для того, чтобы межкорейские проекты в дальнейшем  реализовались беспрепятственно. Коснувшись проекта соединения транспортных сетей Юга и Севера, Пэк Тхэ Хён сообщил об отсутствии конкретных договорённостей по этому поводу.  Не достигнуто никаких договорённостей и по поводу  проведения межкорейского мероприятия по случаю 100-летия Первомартовского движения за независимость,- отметил он. 
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