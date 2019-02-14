В Абу-Даби состоялись переговоры министров обороны РК и Египта

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17 февраля в Абу-Даби, где проходит Международная конференция и выставка оборонной промышленности IDEX-2019, министр обороны РК Чон Гён Ду встретился со своим коллегой из Египта Мухаммедом Саид аль-Асаром, обсудив с ним вопросы укрепления сотрудничества между двумя странами. Сообщается, что глава оборонного ведомства Египта высоко оценил качество южнокорейского оружия, предложив развивать совместные инвестиционные проекты, а также повысить уровень сотрудничества через совместное производство. Чон Гён Ду в свою очередь призвал уделить особое внимание проектам двустороннего сотрудничества.