Найден «чёрный ящик» судна Stellar Daisy, затонувшего в Атлантическом океане в 2017 году

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Как сообщили в понедельник в южнокорейском МИД, обнаружен «чёрный ящик» грузового судна Stellar Daisy, которое затонуло в марте 2017 года в Атлантическом океане. Его обнаружило накануне судно для глубоководных поисков Seabed Constructor компании Ocean Infiniti на месте затопления. Регистратор данных рейса VDR, который исполняет на морских судах роль «чёрного ящика», находился внутри рулевой рубки затонувшего судна. Поиски остальной части Stellar Daisy продолжаются. Seabed Constructor прибыл на место 14 февраля. Для поисковых работ применялся беспилотный батискаф. Первый этап работ завершён. В ближайшее время начнётся второй этап. Stellar Daisy было зафрактовано южнокорейской судоходной компанией Polaris Shipping. Оно вышло из Бразилии в Китай 26 марта 2017 года. Судно перестало выходить на связь 31 марта в южной части Атлантического океана в районе, прилегающем к побережью Уругвая. На его борту находились 24 моряка - 8 южнокорейцев и 16 филиппинцев. Спасены были только два филиппинца. Один из них рассказал, что 31 марта в борту судна в районе пятого трюма появилась трещина, что и вызвало быстрое затопление. Предположительно, причиной трещины стало смещение сыпучего груза.