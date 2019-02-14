Обнаружены новые подтверждения фактов сексуального насилия в японской армии

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В РК впервые представлены три ранее неизвестные фотографии, свидетельствующие о фактах систематического сексуального насилия в японской армии в период Второй мировой войны. На одном фото запечатлена скончавшаяся жертва принудительной мобилизации в полевые бордели Пак Ён Сим, которая была на последнем месяце беременности. Ещё на двух фото показаны несколько жертв из числа кореянок. Эти фото были найдены в сентябре прошлого года у частного владельца исследовательской группой столичной мэрии и Сеульского государственного университета. Прежде РК была вынуждена ссылаться на отсканированные копии фотографий, хранящихся в Национальном управлении архивов и документации США. Три вышеуказанных фото были сделаны 14 августа и 3 сентября 1944 года. Мэрия Сеула и исследовательская группа организует выставку, на которой будут представлены фото, видео и документальные материалы, собранные к настоящему моменту. Выставка пройдёт с 25 февраля по 20 марта в Сеульском городском строительном центре.