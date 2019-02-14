В Японии состоялась премьера фильма «Пак Ёль: Анархист из колонии»

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В Токио, Осака и других крупных городах Японии состоялась премьера южнокорейского фильма «Пак Ёль: Анархист из колонии», который рассказывает о событиях, происходивших во время японского колониализма в Корее. Режиссёром ленты является Ли Чжун Ик. Главную роль исполнил Ли Чжэ Хун. В Японии фильм вышел под названием «Фумико Канеко и Пак Ёль». Картина повествует об известном борце за независимость Кореи Пак Ёле и его возлюбленной Фумико Канеко. Сообщается, что в январе, когда начались переговоры о показе картины в Японии, некоторые местные ультраправые организации выступили против. Однако в день премьеры все билеты были распроданы, благодаря интересу японцев к истории. Показ в Японии фильма о движении за независимость Кореи – необычное явление.