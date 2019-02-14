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В период с августа 2016 по октябрь 2017 года в КНДР появились три новые страховые компании. Это «Полярная звезда», занимающаяся страхованием от пожара, рисков в сфере технологий и сельского хозяйства, «Самхэ», работающая в сфере судоходства и морских перевозок, а также первая страховая компания в сфере финансов «Мирэ». Об этом сообщили 17 февраля в Корейском финансовом институте. Ранее в КНДР действовала лишь одна профильная структура – Корейская национальная страховая корпорация. Отмена монополии объясняется стремлением северокорейского руководства улучшить условия для активизации внешней торговли, а также в целях привлечения иностранных инвестиций. По мнению эксперта Корейского финансового института Пак Хэ Сика, южнокорейские страховые компании должны задуматься о возможности выхода на северокорейский рынок после того, как будут смягчён санкционный режим.