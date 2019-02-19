В прошлом году объём торговли между РК и ЕС вновь превысил 100 млрд евро

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В прошлом году объём двусторонней торговли между РК и ЕС вновь превысил 100 млрд евро. По данным агентства Eurostat, экспорт южнокорейских товаров в ЕС сократился на 1,4%, составив 51 млрд евро, а импорт из ЕС снизился на 1,8%, составив 49 млрд 200 млн евро. Таким образом, общий объём товарообмена составил 100 млрд 200 млн евро. Показатель сократился на 1,6% по сравнению с 2017 годом. В прошлом году РК сохранила восьмое место в мировом рейтинге по объёму внешней торговли. Первые семь позиций занимают США, Китай, Швеция, Россия, Турция, Япония и Норвегия.