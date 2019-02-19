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МИД России: Участились случаи задержания российских граждан за нелегальную трудовую деятельность в РК

Write: 2019-02-19 10:07:28Update: 2019-02-19 10:57:19

МИД России: Участились случаи задержания российских граждан за нелегальную трудовую деятельность в РК

Photo : YONHAP News

По информации МИД РК, в последнее время участились случаи задержаний и депортации российских граждан за незаконную трудовую деятельность на территории этой страны. Об этом говорится в сообщении, опубликованном в понедельник на странице консульского департамента МИД России в Facebook. Российское внешнеполитическое ведомство напоминает, что «межправительственное соглашение о взаимной отмене визовых требований от 2013 года не предусматривает возможности безвизового въезда с целью осуществления трудовой деятельности. Такое нарушение миграционного законодательства Республики Корея влечёт за собой депортацию и неразрешение въезда на территорию указанного государства»,- говорится в сообщении. 
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