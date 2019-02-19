Президент РКвыступил против высказываний, порочащих «Движение за демократию 18 мая»

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Президент РК Мун Чжэ Ин впервые озвучил официальную позицию по различным высказываниям в политических кругах, ставящим под сомнение ценности «Движения за демократию 18 мая», которое имело место в Кванчжу около 40 лет назад. Выступая 18 февраля на совещании со своими советниками и помощниками, глава государства подчеркнул, что различные высказывания о том, что «Движение за демократию 18 мая» было простым мятежом, а в его проведении участвовали северокорейские войска, является ложью, а также оскорблением южнокорейской истории и демократизации. Более того, это также отрицание духа Конституции. Он подчеркнул, что события в Кванчжу были признаны в качестве движения за независимость ещё в 2002 году, а правительство официально признавало их задолго до этого. Мун Чжэ Ин сказал, что РК гарантирует широкую свободу, но не приемлет действий и высказываний, порочащих демократию.