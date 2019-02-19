Правительство РК вложит в развитие отрасли Bio Health более 2,5 млрд долларов

В этом году правительство РК вложит в сферу Bio Health, которая является одной из ключевых для четвёртой промышленной революции, 2 трлн 930 млн вон или 2 млрд 600 млн долларов. План развития биотехнологий на 2019 год был представлен 18 февраля министерством науки и информационно-коммуникационных технологий. Указывается, что в прошлом году потенциал Bio Health был подтверждён благодаря положительным показателям экспорта новых технологий. В их числе медицинское оборудование с применением искусственного интеллекта, технология прогнозирования деменции и другие. Инвестиции в венчурный капитал в этой области выросли на 122%, составив 722 млн 900 тыс. долларов. Для поддержания данной тенденции правительство приняло решение о выделении в этом году инвестиций в вышеуказанном объёме, который вырос на 2,9% в годовом исчислении.