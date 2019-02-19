РК увеличила в январе экспорт автомобилей на 12,6%

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На фоне роста спроса на внедорожники и экологичные машины в Северной Америке и Европе экспорт продукции южнокорейской автомобильной промышленности увеличился в январе на 12,6% в годовом исчислении. Как сообщили во вторник в министерстве промышленности, торговли и энергетики РК, южнокорейские производители экспортировали в прошлом месяце 213.618 автомобилей общей стоимостью 3 млрд 670 млн долларов. При этом продажи в Северную Америку составили 1,5 млрд долларов, увеличившись на 19,6%, а в Евросоюз – 820 млн долларов, что на 20,4% больше, чем в январе прошлого года. Продажи на внутреннем рынке возросли на 1,5%, составив 136.157 автомобилей, в том числе, 117.456 машин отечественного производства. Это на 4,7% больше, чем в январе прошлого года.