Российские пограничники задержали южнокорейский сейнер

17 февраля российские пограничники задержали южнокорейское судно, которое вело промысел в водах России в Восточном море, по подозрению в незаконном лове крабов. Как сообщили в министерстве морского и рыбного хозяйства РК, на борту задержанного сейнера водоизмещением 69 тонн находились 11 членов экипажа. Утром 18 февраля южнокорейское судно было отбуксировано в Находку для установления всех подробностей. Сообщается, что все члены экипажа находятся в безопасности. В выяснении обстоятельств произошедшего принимают участие представители генконсульства РК во Владивостоке.