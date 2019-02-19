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Российские пограничники задержали южнокорейский сейнер

Write: 2019-02-19 11:31:47Update: 2019-02-19 11:57:23

Российские пограничники задержали южнокорейский сейнер

17 февраля российские пограничники задержали южнокорейское судно, которое вело промысел в водах России в Восточном море, по подозрению в незаконном лове крабов. Как сообщили в министерстве морского и рыбного хозяйства РК, на борту задержанного сейнера водоизмещением 69 тонн находились 11 членов экипажа. Утром 18 февраля южнокорейское судно было отбуксировано в Находку для установления всех подробностей. Сообщается, что все члены экипажа находятся в безопасности. В выяснении обстоятельств произошедшего принимают участие представители генконсульства РК во Владивостоке. 
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