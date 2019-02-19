Президент РК встретится с наследным принцем Абу-Даби

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27 февраля президент РК Мун Чжэ Ин встретится в Сеуле с наследным принцем Эмирата Абу-Даби, заместителем верховного главнокомандующего ВС ОАЭ Мухаммедом Бен Заид Аль-Нахаяйном. Об этом сообщил во вторник представитель администрации президента Ким Ый Гём. Наследный принц посетит РК с официальным визитом 26-27 февраля по приглашению Мун Чжэ Ина. Это будет его первым визитом в страну с февраля 2014 года. Южнокорейский президент посещал с официальным визитом ОАЭ в марте прошлого года. В ходе предстоящей встречи стороны, как ожидается, обсудят вопросы сотрудничества в сфере торговли, инвестиций, строительства и энергетики в формате стратегических партнёрских отношений. Кроме того, что в повестку, вероятно, войдёт обсуждение процесса налаживания мира на Корейском полуострове.