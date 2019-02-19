В госсекторе РК растёт количество рабочих мест

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По состоянию на 2017 год, в госсекторе РК насчитывалось 2 млн 410 тыс. рабочих мест, что на 46 тыс. больше, чем в предыдущем году. Об этом сообщили во вторник в Национальном статистическом управлении. Доля госсектора в общем количестве трудоустроенных выросла на 0,1%, составив 9%. В 2015 году средняя отметка по ОЭСР составляла 18,1%. На нынешний рост доли госсектора, как отмечает представитель управления, повлияла реализация дорожной карты правительства по созданию рабочих мест, реализация которой стартовала в 2017 году. Между тем, отмечается, что в доклад вошли не все представленные правительством данные.