Снегопад вызвал задержки и отмены рейсов в южнокорейских аэропортах

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19 февраля сильный снегопад привёл к задержкам и отменам рейсов в южнокорейских аэропортах. В международном аэропорту Инчхон до 9 часов утра был задержан вылет 20 самолётов в связи с противообледенительной обработкой фюзеляжей. В аэропорту Кимпхо были отложены вылеты 18 рейсов и отменены 6. Между тем, в Сеуле, несмотря на снегопад, ситуация на дорогах в утреннее время была лучше, чем обычно. Это связано с тем, что многие сеульчане отправились на работу на общественном транспорте. При этом без пробок не обошлось, но они наблюдались лишь на отдельных участках дорог.