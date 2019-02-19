РК готовится к возможному повышению Вашингтоном пошлин на импортные автозапчасти

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19 февраля в министерстве промышленности, торговли и энергетики РК состоялось совещание с участием представителей автомобильной отрасли. Мероприятие было подготовлено с целью разработки ответных мер в связи с сообщениями о том, что министерство торговли США представило в Белый дом доклад по статье 232 Закона о расширении торговли от 1962 года, который касается импорта автозапчастей. Участники совещания обсудили сценарий, при котором США повысят пошлины на импортные автозапчасти, сочтя их угрозой национальной безопасности согласно вышеуказанной статье. Окончательное решение по этому вопросу Дональд Трамп примет через три месяца. Поэтому было решено продолжать контакты с профильными компаниями, правительством и парламентом США. Между тем, есть прогнозы о том, что введение высоких пошлин, направленных на ЕС и Японию, не коснётся РК, Канады и Мексики.