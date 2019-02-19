Сеул выступает против введения защитных мер ЕЭС

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Делегация министерства промышленности, торговли и энергетики РК и торговых компаний приняла участие в слушаниях по специальным защитным мерам Евразийского экономического союза относительно импорта стали, которые состоялись 18 февраля в Москве. Члены делегации подчеркнули недопустимость мер ограничения импорта, поскольку расследование по этому вопросу является неприемлемым, а также не отвечающим требованиям соглашения ВТО по защитным мерам. Указывается, что введение ограничительных мер может привести к снижению поставок стали на территорию Евразийского экономического союза, повышению её стоимости и ущерба заинтересованных отраслей, в том числе автомобилестроительной. На случай неизбежности защитных мер делегация призвала вывести из под них сталь, предназначенную для производства газовых труб или автомобилей. Делегация также призвала отменить расследование по защитным мерам и исключить из-под действия ограничительных мер ряд наименований важных товаров. В прошлом году экспорт южнокорейской стали в ЕЭС составил 267 тыс. тонн на сумму 315 млн долларов.