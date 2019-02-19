Краткосрочная прибыль пяти крупнейших банков РК выросла на 20,6%

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В прошлом году краткосрочная прибыль пяти крупнейших южнокорейских банков – Кунмин, Синхан, Ури, Хана и Нонхёп - составила 9 трлн 770 млрд вон или 8 млрд 600 млн долларов. Это на 20,6% больше, чем в предыдущем году. Такой значительный рост объясняется увеличением доходов от процентов, а также исчезновением необходимости собирать средства для ассигнований в связи с окончанием процесса реструктуризации промышленных отраслей. Доходы банков, не связанные со сбором выплат по процентам, сократились на 19,6%, составив 3 млрд 240 млн долларов.