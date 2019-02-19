РК сосредоточится на развитии туристической привлекательности 3.300 островов

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Правительство РК приступило к активизации туризма на 3.300 островах. Соответствующее соглашение 19 февраля подписали министр морского и рыбного хозяйства Ким Ён Чхун, министр административного управления и безопасности Ким Бу Гём, министр культуры, спорта и туризма То Чжон Хван и министр сухопутных территорий и транспорта Ким Хён Ми. Прежде каждое из этих ведомств проводило отдельную политику по мелким островам вдоль всего побережья РК. Это накладывало некоторые ограничения на эффективность принимавшихся мер. Теперь правительство намерено разработать более комплексную политику с целью создания условий для привлечения на острова туристов. Таким образом, усилия будут направлены на повышение доступности, создания развитой наземной и морской инфраструктуры, а также системы оздоровительных, досуговых и туристических объектов.