Президенты РК и США обсудили подготовку ко второму американо-северокорейскому саммиту

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Президенты РК и США Мун Чжэ Ин и Дональд Трамп обсудили 19 февраля по телефону подготовку ко второму американо-северокорейскому саммиту, который состоится в конце месяца в Ханое. Как сообщил представитель администрации южнокорейского президента Ким Ый Гём, лидеры двух стран договорились сотрудничать ради успешного проведения предстоящего саммита. Президент США обещал встретиться с южнокорейским лидером после саммита, чтобы лично рассказать ему об итогах. В свою очередь, Мун Чжэ Ин отметил успехи, достигнутые нынешней администрацией США в деле денуклеаризации Корейского полуострова. Он отметил также, что Сеул готов возобновить экономическое сотрудничество с Пхеньяном, в том числе, по соединению автомобильных и железных дорог, в качестве меры по ускорению денуклеаризации КНДР, если об этом попросит президент США. Дональд Трамп выразил удовлетворение успешной совместной работой с южнокорейским лидером, отметив, что альянс двух стран сегодня эффективен как никогда раньше.