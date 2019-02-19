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Спорт

Премьер-министр РК пригласил КНДР принять участие в чемпионате мира по водным видам спорта

Write: 2019-02-20 10:42:54Update: 2019-02-20 10:51:15

Премьер-министр РК пригласил КНДР принять участие в чемпионате мира по водным видам спорта

Photo : YONHAP News

На прошлой неделе в Лозанне премьер-министр РК Ли Нак Ён передал северокорейским представителям приглашение принять участие в чемпионате мира по водным видам спорта, который состоится в Кванчжу с 12 по 28 июля этого года. Выступая 19 февраля на заседании комитета поддержки международных спортивных соревнований, Ли Нак Ён отметил, что на предстоящем чемпионате будут разыграны 43% путёвок на участие в соревнованиях по водным видам спорта летней Олимпиады 2020 года в Токио. Глава правительства выразил надежду на то, что в чемпионате примут участие лучшие северокорейские спортсмены. 
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