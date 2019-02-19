Samsung Electronics – самая привлекательная в РК компания для трудоустройства

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Samsung Electronics заняла первое место в рейтинге компаний, которые являются наиболее привлекательными для трудоустройства среди южнокорейцев в первой половине года. За Samsung Electronics проголосовали 14,9% участников опроса, проведённого рекрутинговой компанией «Сарамин» среди 1.040 человек, находящихся в поиске работы. Далее следуют Kakao, Корейская электроэнергетическая корпорация, Hyundai Motor, интернет-компания Naver, LG Electronics, SK Hynix и другие. Среди главных причин выбора респонденты указали на размер зарплаты, внутреннюю систему соцобеспечения, надёжность компании, возможность карьерного роста и стабильность.