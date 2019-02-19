Мун Чжэ Ин: К 2022 году для всех граждан будут доступны базовые условия жизни

Photo : YONHAP News

Продвигаемая правительством цель по созданию общества всеобъемлющего процветания начинается с гарантий базовых условий жизни. Об этом заявил президент РК Мун Чжэ Ин, представив 19 февраля доклад о социальной политике страны всеобъемлющего процветания. Он сказал, что цель состоит в поддержании народа на всех этапах жизни, а реализация плана позволит к 2022 году гарантировать базовые условия жизни для всех граждан. При этом Мун Чжэ Ин указал, что инновационный рост и создание государства всеобъемлющего процветания должны реализовываться одновременно. Человек может реализовать свой потенциал, имея базовые условия жизни, которые включают неограниченные возможности для самообразования и отдыха, - отметил президент.