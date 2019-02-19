Срок действия гибкого рабочего графика решено увеличить

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Комитет по вопросам труда, экономики и общества при президенте, который играет роль платформы для диалога с обществом, принял решение увеличить период действия гибкого графика работы. Обсуждение этой острой темы продолжалось два месяца. В итоге была достигнута договорённость о продлении срока действия графика с нынешних трёх до шести месяцев. Таким образом, график рабочего времени в течение полугода будет определяться свободно, но при этом должны соблюдаться рамки 52-часовой недели. Профсоюзы приняли требование деловых кругов о расширении срока действия гибкого графика с целью сохранения 52-часовой недели. Договорённости частично учитывают требования работающих о защите здоровья и обеспечения определённого размера заработной платы.