Представитель РК примет участие в международном военном семинаре в Токио

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РК примет участие в международном мероприятии, проводимом морскими силами самообороны Японии. Как сообщила в среду газета "Асахи симбун", 25 февраля школа морских сил самообороны проведёт в Токио семинар военно-морских вузов стран Азиатско-Тихоокеанского региона. В нём примут участие представители 18 стран. РК будет представлять капитан второго ранга. Это первый пример двустороннего обмена в военной области после скандала вокруг утверждений Японии о том, что военный корабль РК наводил радар управления огнём на японский самолёт и ответных по поводу угрожающе низкого полёта японского самолёта.