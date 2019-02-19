70% корейцев поддерживают атомную энергетику

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70% корейцев высказались в поддержку дальнейшего использования атомной энергии, несмотря на политику нынешнего президента РК Мун Чжэ Ина, предусматривающую сокращение её доли в энергобалансе страны. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведённого Корейской научной ассоциацией ядерной энергетики среди тысячи жителей страны старше 19 лет. 35,5% опрошенных считают необходимым увеличить долю АЭС в энергобалансе для удовлетворения растущих потребностей страны. 31,1% респондентов высказалось за её уменьшение. В настоящее время в РК работают 24 ядерных ректора, которые обеспечивают около 30% потребностей страны в электроэнергии.