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В прошлом году сумма расходов южнокорейцев за рубежом достигла нового рекорда. По данным Банка Кореи, представленным 20 февраля, показатель за 2018 год составил 31 млрд 970 млн долларов, что является максимумом с 2006 года. Данный показатель превышает прежний рекорд 2017 года, однако рост расходов в объёме 0,9% оказался самым низким с 2009 года. Количество корейцев, выезжавших за рубеж, выросло на 8,3%. Между тем, средний объём расходов граждан РК в зарубежных поездках сократился с 1.196 до 1.114 долларов на человека. Причина заключается в изменении культуры путешествий. Теперь корейцы долгим поездкам в Европу или США предпочитают частое посещение близлежащих стран. Между тем, доходы от иностранных туристов в РК выросли на 14,6%, составив 15 млрд 320 млн долларов. Рост количества приезжающих в страну составил 15,1%.