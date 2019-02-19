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Экономика

Объём использования бензина автомобилистами РК упал до 12-летнего минимума

Write: 2019-02-20 11:48:38Update: 2019-02-20 11:51:25

Объём использования бензина автомобилистами РК упал до 12-летнего минимума

Photo : YONHAP News

По данным Корейской нефтяной ассоциации, в прошлом году средняя сумма расходов на топливо для одного автомобиля составила 1 млн 830 тыс. вон или 1.631 доллар. Таким образом, среднестатистический водитель тратит на топливо 133 доллара в месяц. Кроме того, средний объём использования бензина на одну машину упал до самой низкой отметки за последние 12 лет - 1.159 литров. Это на 2,4% ниже, чем в предыдущем году. Между тем, средняя стоимость бензина на заправках страны выросла на 6%, составив  1.581 воны или 1 доллар 41 цента за литр. 
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