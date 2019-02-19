Замминистра обороны РК примет участие в авиакосмической выставке AERO INDIA – 2019

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20 февраля заместитель министра обороны РК Со Чжу Сок отправился с рабочим визитом в Индию, где пробудет до 23 февраля. Там он примет участие в Международной авиационно-космической выставке AERO INDIA – 2019, которая проходит на военно-воздушной базе в Бангалоре. Об этом в среду сообщили в министерстве обороны. В выставке принимают участие 370 компаний из 23 стран мира. Как сообщили в южнокорейском оборонном ведомстве, замминистра отправился на выставку в Индию, учитывая растущие перспективы в поставках вооружений в эту страну и технологическом сотрудничестве. В ходе визита Со Чжу Сок намерен встретиться с высокопоставленными представителями военных кругов Индии, в том числе с министром обороны. В 2017 году РК и Индия подписали контракт на поставку ста южнокорейских САУ К-9.