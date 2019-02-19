В Бразилии растёт интерес к корейской культуре

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В Центральной и Южной Америке растёт интерес к корейской культуре. В этой связи улучшаются прогнозы экспорта в этот регион сериалов, игр и других контентов. В Бразилии в эфире одной местной вещательной компании транслируется программа по тематике корейской культурной волны Халлю, которая пользуется популярностью среди зрителей. Ведёт эту программу местная кореянка Ким Ю На. В ходе часовой программы, выходящей в эфир в конце недели, она знакомит зрителей с корейской кухней и туристическими достопримечательностями. В этом году исполняется 60 лет дипломатическим отношениям между РК и Бразилией. На этом фоне две страны реализуют различные совместные проекты. Профильные южнокорейские компании, успешно работающие в Мексике в сфере К-РОР, приступили к изучению бразильского рынка контентов, который является десятым в мире по объёму. В результате проведённых консультаций с местными компаниями удалось договориться об экспорте в Бразилию сериалов, игр и других контентов на сумму 17 млн 800 тыс. долларов. Данный рынок вызывает большой интерес, учитывая, что доля молодёжи в возрасте от 15 до 24 лет среди местного населения составляет 16%.