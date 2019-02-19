Спецпредставители КНДР и США прибывают в Ханой для подготовки второго саммита

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Спецпредставители КНДР и США прибывают в Ханой для подготовки второй встречи лидеров двух стран, которая состоится 27-28 февраля. Об отбытии во вьетнамскую столицу американского спецпредставителя Стивена Бигона сообщил во вторник на регулярном брифинге представитель госдепартамента Роберт Палладино. Он выразил уверенность в том, что обязательства, которые взяли на себя в Сингапуре президент США Дональд Трамп и лидер КНДР Ким Чон Ын, будут выполнены. Спецпредставитель Госсовета КНДР по политике в отношении США Ким Хёк Чхоль также прибывает в Ханой. Как полагают, в четверг состоится встреча двух спецпредставителей, в ходе которой должны быть согласованы детали предстоящего саммита.