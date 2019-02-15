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В мире

Дональд Трамп: США могут снять санкции с КНДР в случае шагов навстречу с её стороны

Write: 2019-02-21 10:18:22Update: 2019-02-21 10:20:42

Дональд Трамп: США могут снять санкции с КНДР в случае шагов навстречу с её стороны

Photo : KBS News

США могут снять санкции с КНДР, если с её стороны последуют шаги навстречу. Об этом заявил президент США Дональд Трамп в ходе состоявшейся в среду в Белом доме встречи с журналистами. Он отметил также, что Северная Корея обладает очень большим экономическим потенциалом из-за её местоположения – «вокруг Россия, Китай и Южная Корея». Дональд Трамп также выразил оптимизм  по поводу предстоящего саммита в Ханое, сказав, что первый саммит в Сингапуре был «крайне успешным». Он одновременно отметил, что предстоящая в Ханое встреча с Ким Чон Ыном вряд ли будет последней, учитывая, что с ним сложились «очень хорошие отношения». 
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