Столетие основания временного правительства РК может быть объявлено государственным праздником

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Столетие основания временного правительства РК, которое будет отмечаться 11 апреля, может быть объявлено государственным праздником. Как сообщил в четверг представитель администрации президента Хан Чжон У, соответствующее предложение выдвинул государственный комитет по созданию мемориального зала временного правительства РК. В настоящее время идёт изучение общественного мнения, и окончательное решение будет принято позднее,- отметил Хан Чжон У. 11 апреля 1919 года группа борцов за независимость страны образовала в Шанхае временное правительство РК. Целью предложения об объявлении столетия этого события государственным праздником является стремление подчеркнуть его историческое значение, отметив юбилей вместе с народом.