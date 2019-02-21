Прокуратура провела обыск в компании Hyundai Motor

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В среду сотрудники прокуратуры столичного региона провели обыск в главном офисе компании Hyndai Motor в Сеуле и её исследовательском институте в городе Хвасоне провинции Кёнгидо. Обыск проводился в рамках расследования подозрений в том, что компания попыталась скрыть предполагаемые дефекты в автомобилях, продаваемых в стране. Неисправности выявлены в гайке крепления колеса, вакуумных трубках, топливных шлангах, стояночном тормозе, фильтре и тормозных фонарях. Таким образом, прокуратура начала расследование в отношении южнокорейского автогиганта почти 2 года спустя после того, как в мае 2017 года министерство сухопутных территорий и транспорта сообщило в прокуратуру о данных фактах, одновременно дав указание компаниям Hyundai Motor и KIA Motors об отзыве примерно 240 тыс. машин.