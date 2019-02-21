В столичном регионе введены предварительные меры по снижению уровня микропыли в атмосфере

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Предварительные меры по снижению уровня микропыли в атмосфере вводятся в столичном регионе второй день подряд, сообщили в четверг в министерстве экологии. С шести часов утра до девяти часов вечера госучреждения ввели систему, которая предусматривает поочерёдное, в зависимости от даты, пользование автомобилями с номерными знаками, оканчивающимися на чётные и нечётные числа. Подобная система охватывает 527 тыс. работающих в регионе госслужащих. Предварительные меры по снижению уровня микропыли в атмосфере принимаются, если ей концентрация не превышает 50 микрограммов на кубометр. Если показатель превысит эту норму, то вводятся экстренные меры по снижению уровня микропыли в воздухе.