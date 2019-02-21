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Мэрия Сеула приняла план развития метрополитена

Write: 2019-02-21 11:32:31Update: 2019-02-21 11:33:54

Мэрия Сеула приняла план развития метрополитена

Photo : YONHAP News

Мэрия Сеула опубликовала в четверг план развития столичного метрополитена с целью сбалансированного развития муниципальных округов путём улучшения транспортной доступности. Согласно плану, к 2028 году в Сеуле будут построены 6 новых линий лёгкого метро, расширены две линии лёгкого метро, модернизирована часть четвёртой и пятой линий. Одна из новых линий лёгкого метро протяжённостью 25,7 км соединит районы Моктон муниципального округа Янчхон-гу и Чхоннянни округа Тондэмун-гу. На ней будут построены 19 станций. На реализацию плана мэрия Сеула выделит 6 млрд 421 млн долларов. Окончательное решение будет принято министерством сухопутных территорий и транспорта в апреле этого года. 
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