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В мире

Комитет СБ ООН разрешил поездку во Вьетнам гражданам КНДР, находящимся под санкциями

Write: 2019-02-21 13:39:41Update: 2019-02-21 18:23:21

Photo : KBS News

Комитет Совета Безопасности ООН по санкциям в отношении Северной Кореи снял запрет на поездку во Вьетнам 12 северокорейским гражданам. Все они находятся под персональными санкциями ООН из-за проведения Пхеньяном ракетных и ядерных испытаний. Запрос на временное снятие санкций был направлен в комитет Совбеза ООН властями Вьетнама. Между тем, пока неясно, действительно ли кто-нибудь из них будет участвовать в предстоящем американо-северокорейском саммите, либо подготовке к нему. Аналогичные разрешения получали Сингапур накануне проведения первого северокорейско-американского саммита и РК, приглашая северокорейскую делегацию на зимние Олимпийские игры.
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