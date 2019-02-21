Экс-министра обороны РК приговорили к 2,5 годам лишения свободы

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Суд Центрального административного округа Сеула приговорил бывшего министра обороны РК Ким Гван Чжина к 2,5 годам лишения свободы за то, что он приказал своим подчинённым в киберкомандовании организовать онлайн-кампанию в поддержку консервативного правительства тогдашнего президента Пак Кын Хе. В результате на различных форумах было опубликовано более 9 тысяч постов соответствующего содержания. Ким Гван Чжин занимал пост главы южнокорейского военного ведомства в 2010-2014 годах. Он признан также виновным в попытках помешать внутреннему расследованию злоупотреблений, связанных с финансированием секретных операций.