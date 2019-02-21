Photo : KBS News

В РК усугубляется разрыв между богатыми и бедными. Как сообщили в четверг в Национальном статистическом управлении, средний доход южнокорейского домохозяйства составил 4.093 доллара, что на 3,6% больше в годовом исчислении. Рост показателя обусловлен в основном увеличением доходов высокооплачиваемых слоёв общества. В прошлом году средний месячный доход 20% наиболее обеспеченных домохозяйств страны составил 8.286 долларов. Это на 10% больше, чем год назад. Однако аналогичный показатель у 20% беднейших семей сократился на 17,7%, составив 1.100 долларов в месяц. Данное является максимальное с 2003 года, когда началось ведение соответствующей статистики. Таким образом, доходы первой группы населения в 5,47 раза превышают доходы второй группы.