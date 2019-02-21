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В мире

МИД Италии: Дочь пропавшего северокорейского дипломата вернулась на родину

Write: 2019-02-21 15:26:42Update: 2019-02-21 18:20:45

Photo : KBS News

В ноябре прошлого года КНДР уведомила Италию о том, что дочь бывшего советника-посланника посольства КНДР в Италии Чо Сон Гиля вернулась на родину. Об этом сообщили в среду в МИД Италии. Как сообщалось ранее, 48-летний Чо Сон Гиль и его супруга исчезли из посольства в начале ноября. Позднее появилось сообщение, что дипломат находится под защитой итальянского правительства, однако в МИД Италии заявили, что не располагают о нём никакой информацией. После этого сообщалось, что он выразил желание получить политическое убежище в США, но в Вашингтоне отказались давать какие-либо комментарии. Между тем, бывший северокорейский дипломат Тхэ Ён Хо, бежавший на Юг в 2016 году, сообщил в среду на пресс-конференции в Сеуле, что дочь Чо Сон Гиля насильно вывезли в КНДР ещё до бегства её родителей. 
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