Глобальное изменение климата сказывается на экосистеме Восточного моря

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Глобальное изменение климата изменяет флору и фауну Восточного моря. Как сообщили в четверг в министерстве морского и рыбного хозяйства, в Восточном море, Южном море и морском бассейне вокруг острова Чечжудо зафиксировано увеличение видов морских водорослей, но их средний вес снизился на 22% по сравнению с 2016 годом. Это связано с увеличением количества мелких красных водорослей, вырастающих в теплых водах, и с уменьшением количества крупных бурых водорослей, растущих в холодных водах. Было подтверждено, что 61 вид рыб обитают вокруг таких островов, как Мунсом, Комундо, Намхёнчжэсом, Вантольчхо, Уллындо и Токто, а также в других морских заповедниках. Две трети рыб являются тепловодными. К их числу относятся морская ласточка и губановые. С 2015 года в министерстве морского и рыбного хозяйства проводят комплексное исследование национальной морской экосистемы в целях получения научных данных о состоянии и изменениях экосистем в корейских водах для проведения политики сохранения и управления экосистемами.